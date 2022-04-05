05 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 05 Nisan Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 05 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

05 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.7025 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.7 liradan, satış fiyatı ise 14.7051 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.1'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.1315 TL'den yapan euro şu anda 16.1224 TL alış ve 16.1406 TL satış fiyatına sahip.

