06 Aralık 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Aralık Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 06 Aralık 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

06 ARALIK DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 34.7869 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 34.7732 liradan, satış fiyatı ise 34.8008 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.02'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 36.8176 TL'den yapan euro şu anda 36.7988 TL alış ve 36.8366 TL satış fiyatına sahip.