06 Ekim 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Ekim Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 06 Ekim 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

06 EKIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.5753 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.5731 liradan, satış fiyatı ise 18.5776 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.47'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.449 TL'den yapan euro şu anda 18.4166 TL alış ve 18.4816 TL satış fiyatına sahip.

