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06 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

06.06.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 06 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

06 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 06 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

06 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 16.5642 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 16.5619 liradan, satış fiyatı ise 16.5667 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.99'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 17.7702 TL'den yapan euro şu anda 17.7581 TL alış ve 17.7824 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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