06 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 06 Nisan Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 06 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

06 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.7281 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.7268 liradan, satış fiyatı ise 14.7296 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.0309 TL'den yapan euro şu anda 16.0264 TL alış ve 16.0355 TL satış fiyatına sahip.

