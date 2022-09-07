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07 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

07.09.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 07 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

07 Eylül 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Eylül Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 07 Eylül 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

07 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.2336 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.2286 liradan, satış fiyatı ise 18.2387 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.01'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0492 TL'den yapan euro şu anda 18.0438 TL alış ve 18.0546 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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