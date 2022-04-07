07 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Nisan Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 07 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

07 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.7317 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.7276 liradan, satış fiyatı ise 14.7358 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.49'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.1114 TL'den yapan euro şu anda 16.102 TL alış ve 16.1208 TL satış fiyatına sahip.

