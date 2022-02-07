FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 07 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

07 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

07.02.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 07 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

07 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Şubat Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 07 Şubat 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

07 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 13.5627 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 13.5555 liradan, satış fiyatı ise 13.57 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.21'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.5122 TL'den yapan euro şu anda 15.4992 TL alış ve 15.5253 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dolar, bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2022 PazartesiDolar, bugün ne kadar oldu? 7 Şubat 2022 Pazartesi
Kamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladıKamuya yeni kadro! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli olduMemur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu
Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

İran'da kan donduran görüntüler... Eşinin kafasını kesip poz verdi

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Son dakika: Kredi ve faiz açıklaması otomobil piyasasını hareketlendirdi! ‘İndirim geliyor…’

Madem sakattın gelmeyecektin

Madem sakattın gelmeyecektin

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

Son dakika: Şok eden altın tahmini! Tarih verdi: 20 bin dolar…

3600 ek göstergede flaş gelişme! Beklenen tarih böyle ortaya çıktı…

3600 ek göstergede flaş gelişme! Beklenen tarih böyle ortaya çıktı…

Kira geliri ile ilgili önemli gelişme! 1 Mart’ta başlıyor! 7 bin lira…

Kira geliri ile ilgili önemli gelişme! 1 Mart’ta başlıyor! 7 bin lira…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Değişimiyle ilgili bomba itiraflar! "Canlı bomba olacağımı sandılar"

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Faturayı o da paylaştı! "Çok çalışmak lazım"

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Dövmelerinden önceki halini paylaştı! Herkesi şaşırttı

Çocuğu mu var? Sosyal medya yıkıldı

Çocuğu mu var? Sosyal medya yıkıldı

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

“Güzel olmak zor” diyerek isyan etti! Dışlandığını itiraf etti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.