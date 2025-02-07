07 Şubat 2025 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 07 Şubat Cuma dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 5. günü olan 07 Şubat 2025 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

07 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 35.9971 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 35.9899 liradan, satış fiyatı ise 36.0043 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.03'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 37.3763 TL'den yapan euro şu anda 37.3514 TL alış ve 37.4013 TL satış fiyatına sahip.