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09 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 09 Mayıs Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

09.05.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 09 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 09 Mayıs Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

09 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 09 Mayıs Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 09 Mayıs 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

09 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.9695 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.9655 liradan, satış fiyatı ise 14.9736 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.19'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.7449 TL'den yapan euro şu anda 15.7361 TL alış ve 15.7539 TL satış fiyatına sahip.

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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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