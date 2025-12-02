FİNANS

1 dolar kaç TL? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL ne kadar?

1 dolar kaç TL oldu? 2 Aralık 2025 Salı itibarıyla dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Dolar fiyatı küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ve para politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolar TL fiyatı 2 Aralık 2025 Salı günü belli oldu. İstanbul serbest piyasada dolar 42,4650 TL'den güne başladı. Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 42,4700 seviyesinden işlem görüyor.

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL fiyatı belli oldu. Serbest piyasada 42,4630 TL'den alınan dolar, 42,4650 TL'den satılıyor.

Dövizle iş yapanlar ya da döviz yatırımı olanlar güncel dolar TL fiyatını dikkatle takip etmeye devam ediyor. Dün doların satış fiyatı 42,4440 TL olmuştu.

1 dolar kaç TL? 2 Aralık 2025 Salı dolar TL ne kadar? 1

DOLAR TL SON DURUM

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 42,4340'tan tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4700 seviyesinden işlem görüyor.

DÖVİZ FİYATLARI Tümü  
Döviz
Alış
Satış
Değişim
Saat
Amerikan Doları
42,44
42,45
% 0.03
11:26
Euro
49,33
49,34
% 0.08
11:26
İngiliz Sterlini
56,13
56,14
% 0.05
11:26
Avustralya Doları
27,82
27,84
% 0.26
11:26
İsviçre Frangı
52,77
52,80
% 0.12
11:26
Rus Rublesi
0,55
0,55
% 0.41
11:20
Çin Yuanı
6,00
6,01
% 0.12
11:26
İsveç Kronu
4,49
4,49
% 0.1
11:26

Japonya Merkez Bankasına (BoJ) ilişkin faiz artırım beklentilerinin küresel tahvil piyasasını etkilemesiyle, ABD ve Avrupa ülkelerine ait tahvillerin faizlerinde yükselişler gözlendi.

Öte yandan ABD Merkez Bankasının (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, cuma günü açıklanacak çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi bankanın politika adımlarında mesaj verecek olması açısından önemini koruyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 87 ihtimalle faiz indirimine gitmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerle dolar endeksi kritik eşik olarak kabul edilen 100 seviyesine yakın seyretmeyi sürdürüyor.

Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık düzenlemesinde sadeleşme kapsamında bazı değişiklikler yaptı.

Buna göre yurt dışından doğrudan temin edilen uzun vadeli yabancı para yükümlülüklerdeki artış tutarına yıl sonuna kadar yüzde sıfır oranında zorunlu karşılık uygulanmasına ilişkin geçici uygulamanın süresi uzatılmayacak.

Aynı zamanda döviz tevdiat hesabı ile altın mevduat hesapları arasındaki zorunlu karşılık oran farklılıkları giderildi. Uzun vadeli yabancı para mevduat dışı yükümlülüklerin zorunlu karşılık oranları düşürüldü.

Ayrıca 2022 yılında zorunlu karşılığa tabi yükümlülükler kapsamına alınan finansman şirketlerinin yurt içi bankalara olan yükümlülükleri, tekrar kapsam dışına çıkarıldı. Aynı tebliğ değişikliği kapsamında kredi büyümesi sınırlaması uygulamasının süresi 1 yıl daha uzatıldı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını yurt dışında ise İngiltere'de konut fiyat endeksinin, Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Anahtar Kelimeler:
dolar 1 dolar kaç tl dolar ne kadar dolar tl
