1 dolar kaç TL? 25 Kasım 2025 Salı dolar TL ne kadar?

Dolar TL ne kadar? 1 dolar kaç TL oldu? 25 Kasım 2025 Salı dolar TL fiyatı belli oldu. Serbest piyasada 42,4470 TL'den alınan dolar, 42,4490 TL'den satılıyor.

Dövizle iş yapanlar ya da döviz yatırımı olanlar güncel dolar TL fiyatını dikkatle takip etmeye devam ediyor. Dün doların satış fiyatı 42,4280 TL olmuştu.

DOLAR TL SON DURUM

Dün düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 42,4200'dan tamamlamıştı.

Dolar/TL bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,4570 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 artışla 48,9570, sterlin/TL ise yatay seyirle 55,6740 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 100,2 seviyesinde seyrediyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine yönelik beklentilerin güçlenmesinin yanı sıra ABD ile Çin yönetimleri arasında ilişkilerin güçlenmeye başlaması küresel çapta risk algısının azalmasına sağladı.

Bu durum varlık fiyatları üzerinde etkili olurken Fed yetkililerinden gelen olumlu açıklamalar sonrası faiz indirimlerine yönelik öngörüler güçlendi.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini kaydetti.

Bu gelişmelerle, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık ayında faiz indirimine gitme ihtimali yeniden yüzde 80 seviyelerine yükseldi.

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentilerinin, yurt dışında ise Almanya'da büyüme, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve perakende satışlar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır