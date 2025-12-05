FİNANS

1 dolar kaç TL? 5 Aralık 2025 Cuma dolar TL ne kadar?

1 dolar kaç TL oldu? 5 Aralık 2025 Cuma itibarıyla dolar ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Dolar fiyatı küresel ekonomide yaşanan gelişmelere ve para politikalarına bağlı olarak değişebiliyor. Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yükselişle başlamasının ardından 42,5330 seviyesinden işlem görüyor.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 42,4995'ten tamamladı.

Dolar/TL bugün saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 42,5330'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 yükselişle 49,6330, sterlin/TL de yüzde 0,2 artışla 56,8190 seviyesinde bulunuyor.

Dolar endeksi ise dün yüzde 0,1 yükselişle 99 seviyesinden günü tamamlarken, yeni işlem gününde yüzde 0,1 düşüşle 98,9 seviyesinde dengelendi.

ABD'de faiz indirim beklentilerinin sürmesine karşın, bugün açıklanacak kişisel tüketim harcamaları verileri öncesi varlık fiyatlamalarında yön arayışı öne çıkıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) 9-10 Aralık'ta yapacağı yılın son Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısında faiz indirimine gidebileceği yönündeki beklentiler gücünü korurken, para piyasalarında politika faizinin 25 baz puan indirme olasılığı yüzde 88 olarak fiyatlanıyor.

Analistler, Fed'in faiz kararı öncesi ekonomik verilerin yatırımcılar tarafından değerlendirildiğini, bugün açıklanacak ve enflasyon görünümüne ilişkin ipuçları sunması beklenen kişisel tüketim harcamaları verilerinin de yakından takip edileceğini söyledi.

Kişisel tüketim harcamalarındaki görünümün enflasyon tarafında ılımlı bir tablo çizmesinin Fed'in faiz indirim beklentilerini artıracağını ifade eden analistler, beklentilerin üzerinde hızlanmaya işaret eden verilerin gelmesi halinde ise Fed yetkilileri arasında ayrışmaların derinleşebileceğini belirtti.

Söz konusu veri akışının doların diğer gelişmiş ülke para birimleri karşısındaki değerini etkilemesi beklenirken, devam eden faiz indirim beklentileri dolar endeksinin 100 seviyesinin altında kalmasını sağlıyor.

Bugün ayrıca, yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde büyüme ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri yatırımcıların odağında bulunuyor.

