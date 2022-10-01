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1 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Ekim 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

01.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ne kadar, kaç TL? sorusu günün en çok merak edilen soruları arasında yer alıyor. Döviz kurunda oluşan gelişmeler hem yatırımcılar hem de yurt dışına çıkacak vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. İşte 1 Ekim 2022 Cumartesi dolar, euro fiyatları...

1 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Ekim 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

1 Ekim Cumartesi günü arama motorlarında dolar ve euro fiyatları sıklıkla araştırılıyor. Dolar ve euronun ne kadar olduğu hem yatırımcılar hem de merak edenleri tarafından sorgulanıyor. Peki, 1 Ekim Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 1 Eylül 2022 dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte güncel dolar ve euro kuru...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Dolar kuru güne 18,52 TL seviyesinden giriş yaparken anlık yüzde 0,01 oranında düşüşle 18,50 liradan işlem görüyor. Dolar kuru fiyatı bugün en yüksek 18,57 TL, en düşük ise 18,40 TL seviyesini gördü

dolar2

DOLAR NE KADAR, KAÇ TL?

Dolar alış fiyatı: 18,4995 TL
Dolar satış fiyatı: 18,5039 TL

EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Euro alış fiyatı: 18,1294 TL
Euro satış fiyatı: 18,1433 TL

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Dolar/TL kurunda günün ilk rakamlarıDolar/TL kurunda günün ilk rakamları
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Anahtar Kelimeler:
Euro dolar döviz kuru
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