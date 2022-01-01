1 Ocak Cumartesi 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Sistemi'nin ardından dolar ve euroda düşüş yaşanmıştı. Son günlerde yeniden yükselişe geçen dolar fiyatlarının ardından, altın bilezik fiyatlarında güncel durum merak edildi. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik alış fiyatı 423,04 TL, satış fiyatı 524,04 TL oldu. 14 ayar altın bilezik, yüzde 1,46 oranında değer kazandı.
18 ayar altın bilezik alış fiyatı 569,78 TL, satış fiyatı 569,87 TL olarak güncellendi. 18 ayar altın bilezikte, yüzde 1,57 oranında değer kazancı görüldü.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 702,70 TL, satış fiyatı ise 744,60 TL oldu. 22 ayar altın bilezik, yüzde 1,51 oranında değer kazandı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum