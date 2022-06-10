1 Sırp dinarı kaç TL? Sırbistan’ın para birimi nedir? İşte Sırp dinarı güncel TL karşılığı...

Alınan karara göre Sırbistan'a Türk vatandaşları sadece kimlik kartlarını göstererek giriş yapabilecek. Söz konusu uygulamanın iki ülke ekonomisine yarar sağlaması bekleniyor. Sırbistan’a gitmek isteyen vatandaşlar tarafından ülkenin para birimi merak edilmeye başlandı. Peki 1 Sırp Dinarı kaç TL?

1 SIRP DİNARI KAÇ TL?

Yalnızca kimlik kartıyla giriş yapılabilecek olan Sırbistan’ın para birimi merak ediliyor. Ükenin para birimi ise Sırp dinarıdır. 1 Sırp dinarı 10 Haziran 2022 tarihi itibariyle 0,15 TL'dir.

SIRBİSTAN’A GİDİŞTE PASAPORT İSTENECEK Mİ?

Sırbistan hükümeti tarafından alınmış yeni karara göre Türkiye’den gelen vatandaşlar ülkeye pasaportsuz olarak gilebilecek ve yalnızca kimlikle giriş yapabilecek.

Sırbistan'a gitmek isteyen vatandaşlar ise ülkenin konumunu merak ediyor. Sırbistan, Avrupa kıtası içinde ve Balkan yarımadası olarak adlandırılan bölgenin orta noktasında yer alıyor.

Ülke, doğuda Bulgaristan ve Romanya ile, güney tarafında Makedonya ve Arnavutluk, batı bölgede ise Karadağ, Hırvatistan ve Bosna Hersek ülkeleri ile komşu olarak bulunuyor.

