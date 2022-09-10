10 Eylül Cumartesi dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Eylül 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşlar doları kurunu anbean ve yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira şeklinde seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 16'ya düşen dolar kuru, ardından 18'ye yükselmişti. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 10 Eylül'de yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 10 Eylül 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

10 EYLÜL DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın altıncı günü olan 10 Eylül günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 18,2347 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18,2297 liradan, satış fiyatı ise 18,2398 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,22'lik bir değişim yaşayan euro da bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Bir önceki kapanışını 18,3161 TL'den yapan euro şu anda 18,3072 TL alış ve 18,3252 TL satış fiyatına sahip.



