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10 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

MynetX MynetX
10.06.2024 09:20
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Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 10 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

10 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 10 Haziran Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 10 Haziran 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

10 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 32.3456 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.3336 liradan, satış fiyatı ise 32.3577 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%-0.11'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 34.8191 TL'den yapan euro şu anda 34.7904 TL alış ve 34.8479 TL satış fiyatına sahip.

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Fed Amerikan Doları
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