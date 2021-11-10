Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nda görülen görev değişikliği doların değer kazanmasına neden olmuştu. 21 Ekim'de politika faizinin yüzde 18'den 16'ya indirilmesiyle de dolar TL karşısında yükselmişti. Dolar hem dünyada hem de TL karşısında son dönemlerde değer kazanıyor. Peki 10 Kasım dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

10 Kasım Çarşamba gününün sabah saatlerinde yüzde 0,13 değer kazanan dolar 9,74 TL.

EURO NE KADAR?

Güne yüzde 0,06'lık değer kaybı ile başlayan euro 11,28 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

10 Kasım Çarşamba gününün sabah saatlerinde sterlin 13,20 TL oldu.

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