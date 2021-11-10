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10 Kasım dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları!

10.11.2021 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve sterlinde son dönemlerde değer artışı görülüyor. Dolar geçtiğimiz gün en yüksek 9,74 TL'yi görürken 9,73 TL'den günü kapattı. Euro ise geçtiğimiz gün en yüksek 11,30 TL'yi gördü ve günü 11,29 TL'den kapattı. Peki 10 Kasım dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları!

Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nda görülen görev değişikliği doların değer kazanmasına neden olmuştu. 21 Ekim'de politika faizinin yüzde 18'den 16'ya indirilmesiyle de dolar TL karşısında yükselmişti. Dolar hem dünyada hem de TL karşısında son dönemlerde değer kazanıyor. Peki 10 Kasım dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları!

DOLAR NE KADAR?

10 Kasım Çarşamba gününün sabah saatlerinde yüzde 0,13 değer kazanan dolar 9,74 TL.

EURO NE KADAR?

Güne yüzde 0,06'lık değer kaybı ile başlayan euro 11,28 TL oldu.

STERLİN NE KADAR?

10 Kasım Çarşamba gününün sabah saatlerinde sterlin 13,20 TL oldu.

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Dolarda son durumDolarda son durum
Anahtar Kelimeler:
Euro 128 milyar dolar tartışması
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