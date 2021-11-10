Geçtiğimiz haftalarda Merkez Bankası'nda görülen görev değişikliği doların değer kazanmasına neden olmuştu. 21 Ekim'de politika faizinin yüzde 18'den 16'ya indirilmesiyle de dolar TL karşısında yükselmişti. Dolar hem dünyada hem de TL karşısında son dönemlerde değer kazanıyor. Peki 10 Kasım dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları!
10 Kasım Çarşamba gününün sabah saatlerinde yüzde 0,13 değer kazanan dolar 9,74 TL.
Güne yüzde 0,06'lık değer kaybı ile başlayan euro 11,28 TL oldu.
10 Kasım Çarşamba gününün sabah saatlerinde sterlin 13,20 TL oldu.
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