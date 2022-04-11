11 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 11 Nisan Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 1. günü olan 11 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

11 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.741 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.739 liradan, satış fiyatı ise 14.743 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.0609 TL'den yapan euro şu anda 16.0535 TL alış ve 16.0685 TL satış fiyatına sahip.

