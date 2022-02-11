11 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 11 Şubat 2022 Cuma

11 Şubat Dolar kurunda son durum döviz kurunu yakından takip eden yatırımcılar ve dolar alım satımı yapacak kişiler tarafından araştırılıyor. Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan gerginlik de dahil olmak üzere yüksek enflasyon ile enerji krizi gibi sebepler dolayısıyla dalgalı seyreden dolar/TL kuru Ocak'ta on 39 yılın en yüksek enflasyonuna ulaşmıştı. Vatandaşlar 11 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 11 Şubat Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

11 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dün Dolar, 13,55 lira bandındaki seyrini sürdürmüştü. Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 13,5479 lira, satış fiyatı 13,5579 liradan işlem görmüştü. Piyasalar bugün 9:40'ta açılacak. Dolar ve euro'da güncel fiyatlara haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

EURO NE KADAR?

Euro/TL ise aynı dakikalarda 15,4705 lira alış fiyatı, 15,4963 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.