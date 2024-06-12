12 Haziran 2024 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 12 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 12 Haziran 2024 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

12 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 32.3565 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 32.3494 liradan, satış fiyatı ise 32.3638 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.06'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 34.8039 TL'den yapan euro şu anda 34.7776 TL alış ve 34.8302 TL satış fiyatına sahip.





