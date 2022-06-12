12 Haziran 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 12 Haziran 2022 Pazar 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

12 Haziran Pazar günü, yani piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 12 Haziran 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

12 HAZİRAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

12 Haziran günü haftanın son gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 942,27 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 12 Haziran 2022 itibariyle 930,77 TL alış ve 943,30 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 744,45 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 751,52 TL alış ve 751,99 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 678,39 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,26 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 564,11 TL alış ve 680,18 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.