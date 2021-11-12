12 Kasım dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

Dün, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 9.97 TL'yi gören dolar, haftanın son işlem gününe yukarı ve yeşil ibreyi göstererek başladı. Euro ve sterlinde de, dolar ile benzer hareketler gözlemlendi. İşte 12 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 9,95 TL, satış fiyatı 9,97 TL olarak güncellendi. Dolar, yüzde 0,74 oranında değer kazandı.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,58'lik değer kazancı görülen euroda alış fiyatı 11,38 TL, satış fiyatı 11,41 TL oldu.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 13,30 TL, satış fiyatı ise 13,34 TL olarak güncellendi. Sterlin, yüzde 0,66'lık bir değer kazancıyla haftanın son işlem gününe giriş yaptı.



