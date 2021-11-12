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12 Kasım dolar kuru! Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

12.11.2021 07:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son günlerde yükselişini sürdüren dolar fiyatlarının güncel durumu, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. TL karşısında değer kazanmaya devam eden dolar, haftanın son işlem gününe yeşil ve yukarı yönlü ibreyi göstererek giriş yaptı.

Dün, tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 9.97 TL'yi gören dolar, haftanın son işlem gününe yukarı ve yeşil ibreyi göstererek başladı. Euro ve sterlinde de, dolar ile benzer hareketler gözlemlendi. İşte 12 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

Dolar alış fiyatı 9,95 TL, satış fiyatı 9,97 TL olarak güncellendi. Dolar, yüzde 0,74 oranında değer kazandı.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,58'lik değer kazancı görülen euroda alış fiyatı 11,38 TL, satış fiyatı 11,41 TL oldu.

İNGİLİZ STERLİNİ NE KADAR?

İngiliz sterlini alış fiyatı 13,30 TL, satış fiyatı ise 13,34 TL olarak güncellendi. Sterlin, yüzde 0,66'lık bir değer kazancıyla haftanın son işlem gününe giriş yaptı.

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Piyasalarda hareketlilikPiyasalarda hareketlilik
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları İngiliz sterlini
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