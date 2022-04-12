12 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 12 Nisan 2022 Salı güncel dolar kuru!

12 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtı Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'in açıklaması sonrası merak edildi. Memiş, ülke gündeminin ekonomi ve enflasyonla mücadele olması gerektiğini ifade ederek " Tarım politikasının bir nokta milli mücadeleye dönüşmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı. 12 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 12 Nisan 2022 Salı güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

12 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, 12 Nisan 2022 salı günü sabah saatlerinde 14,65 TL bandının üzerinde yer alıyor.

12 Nisan 2022 Salı (bugün) spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,6661 TL satış fiyatı 14,6706 TL'den işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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Euro/TL ise 12 Nisan Salı günü 15,9544 TL alış fiyatı, 15,9593 TL satış fiyatıyla el değiştiriyor.