12 Ocak dolar ne kadar? Dolar, euro ve sterlin ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Senato Bankacılık Komitesi'nde yaptığı konuşmada, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir" dedi. Peki 12 Ocak dolar ne kadar? İşte dolar, euro ve sterlin fiyatları...

DOLAR NE KADAR?

12 Ocak sabah saatlerinde yüzde 0,42 değer kaybeden dolar 13,75 TL.

EURO NE KADAR?

Yüzde 0,28 gerileyen euro ise 15,6364 TL'den alınıyor ve 15,6749 TL'den satılıyor.

STERLİN NE KADAR?

Sterlin yüzde 0,25 değer kaybetti ve 18,7443 TL'den alınıp 18,7942 TL'den satılıyor.

