13 Ekim 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Ekim Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 13 Ekim 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 EKIM DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 18.5845 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 18.5825 liradan, satış fiyatı ise 18.5865 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.22'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0618 TL'den yapan euro şu anda 18.0435 TL alış ve 18.0802 TL satış fiyatına sahip.

