13 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 48,66 TL'den işlem görüyor ve günlük değişim %0,00 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yatay bir seyir izleyen kur, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 48.390 TL olarak hesaplanıyor. 5.000 doların karşılığı ise 241.950 TL olarak bulundu.
Dolar/TL, son 7 gün içinde 48,33 TL seviyesinden 48,66 TL’ye yükselerek 0,33 TL'lik bir artış göstermiştir. Yüzde değişim ise %0,68 olarak kaydedilmiştir; bu durumda 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 330,00 TL'dir. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL'nin seyrine baktığımızda, 7 gün önce 48,33 TL olan kur, oldukça stabil bir grafik çizerek artış göstermiştir. Bugün itibarıyla kur değerleri 48,66 TL seviyesinde bulunuyor.
Aşağıdaki tabloda güncel döviz kurlarını bulabilirsiniz.
13 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,39 TL
|48,66 TL
|%0,00
13 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,15 TL
|56,49 TL
|%-0,30
|İngiliz Sterlini
|65,52 TL
|65,92 TL
|%0,07
|İsviçre Frangı
|59,27 TL
|59,61 TL
|%-0,41
|Kanada Doları
|34,89 TL
|35,09 TL
|%-0,22
|Avustralya Doları
|34,69 TL
|34,90 TL
|%0,19
|Çin Yuanı
|7,21 TL
|7,25 TL
|%0,09
|Rus Rublesi
|0,57 TL
|0,58 TL
|%-0,27
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,02 TL
|%-0,15
13 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1598
|%-0,12
|GBP/USD
|1,3527
|%0,12
|USD/JPY
|153,58
|%-0,55
|USD/CHF
|0,8163
|%0,43
Son 7 gün içindeki baş döviz verilerinin detaylarına baktığımızda, Dolar/TL'nin 48,33 TL seviyesinden bugün 48,66 TL'ye yükseldiği görülmektedir. Bu durum, doların TL karşısındaki artışını ve kullanıcılar için önemli bir mali göstergeyi teşkil eder.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,44 TL ve direnç seviyesi 48,77 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat, direnç seviyesine yakın bir konumda bulunuyor. Bu seviyeler, piyasa hareketliliği açısından önemli bir gösterge sunmaktadır.
Serbest piyasadaki güncel 48,39 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.390 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,00 oranında değişim kaydetmiştir.
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