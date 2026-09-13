13 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 48,66 TL'den işlem görüyor ve günlük değişim %0,00 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yatay bir seyir izleyen kur, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 48.390 TL olarak hesaplanıyor. 5.000 doların karşılığı ise 241.950 TL olarak bulundu.

Dolar/TL, son 7 gün içinde 48,33 TL seviyesinden 48,66 TL’ye yükselerek 0,33 TL'lik bir artış göstermiştir. Yüzde değişim ise %0,68 olarak kaydedilmiştir; bu durumda 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 330,00 TL'dir. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL'nin seyrine baktığımızda, 7 gün önce 48,33 TL olan kur, oldukça stabil bir grafik çizerek artış göstermiştir. Bugün itibarıyla kur değerleri 48,66 TL seviyesinde bulunuyor.

Aşağıdaki tabloda güncel döviz kurlarını bulabilirsiniz.

Güncel Dolar Kuru

13 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,39 TL 48,66 TL %0,00





Güncel Döviz Kurları

13 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 56,15 TL 56,49 TL %-0,30 İngiliz Sterlini 65,52 TL 65,92 TL %0,07 İsviçre Frangı 59,27 TL 59,61 TL %-0,41 Kanada Doları 34,89 TL 35,09 TL %-0,22 Avustralya Doları 34,69 TL 34,90 TL %0,19 Çin Yuanı 7,21 TL 7,25 TL %0,09 Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,27 İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,15





Öne Çıkan Pariteler

13 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1598 %-0,12 GBP/USD 1,3527 %0,12 USD/JPY 153,58 %-0,55 USD/CHF 0,8163 %0,43





Son 7 gün içindeki baş döviz verilerinin detaylarına baktığımızda, Dolar/TL'nin 48,33 TL seviyesinden bugün 48,66 TL'ye yükseldiği görülmektedir. Bu durum, doların TL karşısındaki artışını ve kullanıcılar için önemli bir mali göstergeyi teşkil eder.

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,44 TL ve direnç seviyesi 48,77 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat, direnç seviyesine yakın bir konumda bulunuyor. Bu seviyeler, piyasa hareketliliği açısından önemli bir gösterge sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular