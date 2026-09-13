FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz

13 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL, son bir haftada 48,33 TL'den 48,66 TL'ye ulaştı. Günlük değişim %0,00 seviyesinde seyrederken, 1.000 doların TL karşılığı 48.390 TL olarak hesaplandı.

13 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 48,66 TL'den işlem görüyor ve günlük değişim %0,00 seviyesinde seyrediyor. Geçtiğimiz hafta boyunca yatay bir seyir izleyen kur, 1.000 doların alış kuru üzerinden TL karşılığı ise 48.390 TL olarak hesaplanıyor. 5.000 doların karşılığı ise 241.950 TL olarak bulundu.

Dolar/TL, son 7 gün içinde 48,33 TL seviyesinden 48,66 TL’ye yükselerek 0,33 TL'lik bir artış göstermiştir. Yüzde değişim ise %0,68 olarak kaydedilmiştir; bu durumda 1.000 doların TL karşılığındaki değişim 330,00 TL'dir. Geçtiğimiz hafta Dolar/TL'nin seyrine baktığımızda, 7 gün önce 48,33 TL olan kur, oldukça stabil bir grafik çizerek artış göstermiştir. Bugün itibarıyla kur değerleri 48,66 TL seviyesinde bulunuyor.

Aşağıdaki tabloda güncel döviz kurlarını bulabilirsiniz.

Güncel Dolar Kuru

13 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim
Serbest Piyasa 48,39 TL 48,66 TL %0,00


Güncel Döviz Kurları

13 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim
Euro 56,15 TL 56,49 TL %-0,30
İngiliz Sterlini 65,52 TL 65,92 TL %0,07
İsviçre Frangı 59,27 TL 59,61 TL %-0,41
Kanada Doları 34,89 TL 35,09 TL %-0,22
Avustralya Doları 34,69 TL 34,90 TL %0,19
Çin Yuanı 7,21 TL 7,25 TL %0,09
Rus Rublesi 0,57 TL 0,58 TL %-0,27
İsveç Kronu 4,99 TL 5,02 TL %-0,15


Öne Çıkan Pariteler

13 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim
EUR/USD 1,1598 %-0,12
GBP/USD 1,3527 %0,12
USD/JPY 153,58 %-0,55
USD/CHF 0,8163 %0,43


Son 7 gün içindeki baş döviz verilerinin detaylarına baktığımızda, Dolar/TL'nin 48,33 TL seviyesinden bugün 48,66 TL'ye yükseldiği görülmektedir. Bu durum, doların TL karşısındaki artışını ve kullanıcılar için önemli bir mali göstergeyi teşkil eder.

13 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 1

Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,44 TL ve direnç seviyesi 48,77 TL olarak belirlenmiştir. Mevcut fiyat, direnç seviyesine yakın bir konumda bulunuyor. Bu seviyeler, piyasa hareketliliği açısından önemli bir gösterge sunmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

1.000 Dolar bugün serbest piyasada kaç TL ediyor?

Serbest piyasadaki güncel 48,39 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.390 TL tutmaktadır.

Kapalıçarşı Dolar kuru ile banka kurları neden farklı?

Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.

Dolar Endeksi (DXY) kaç seviyesinde ve Dolar/TL’yi nasıl etkiler?

Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.

Bugün Dolar alırken serbest piyasa mı banka mı daha avantajlı?

Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.

Dolar/TL bugün yüzde kaç değişti?

Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,00 oranında değişim kaydetmiştir.

13 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Yatay Seyir, Haftalık Yükseliş 2

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!

Yeni müşterilere özel avantajlı ihtiyaç kredisi!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta dev zam beklentisi: 100 TL...Akaryakıtta dev zam beklentisi: 100 TL...
Ev almak isteyenler dikkat: Konut fiyatları için kritik uyarıEv almak isteyenler dikkat: Konut fiyatları için kritik uyarı

Anahtar Kelimeler:
dolar alış ve satış döviz alış satış
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Canlı yayında Türk polisine hakaret etti! Sosyal medya gözaltına alındı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Gülistan Doku soruşturmasında yeni operasyon! 11 gözaltı

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Konyaspor'dan Trabzonspor'a gönderme! Çalan şarkı dikkat çekti

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

Fındık mesaisi bitti! Bikinisini giyip fiziğini sergiledi

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

A101'e On-Road ATV geliyor! 17 Eylül 2026 A101 Aktüel kataloğu

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

Bu hafta BİM'e JBL kulak üstü kulaklık geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.