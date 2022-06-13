13 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 17'i geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 13 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 13 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

13 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan 13 Haziran Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 17,2521 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17,2487 liradan, satış fiyatı ise 17,2556 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,67'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 18,1138 TL'den yapan euro şu anda 18,0962 TL alış ve 18,1315 TL satış fiyatına sahip.