FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 13 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

13 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

13.06.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Haziran Pazartesi piyasaların açıldığı haftanın ilk gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 17 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 13 Haziran'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

13 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Haziran 2022 Pazartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 17 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 17'i geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 13 Haziran'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 13 Haziran 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

13 HAZİRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü olan 13 Haziran Pazartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 17,2521 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17,2487 liradan, satış fiyatı ise 17,2556 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,67'lik bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 18,1138 TL'den yapan euro şu anda 18,0962 TL alış ve 18,1315 TL satış fiyatına sahip.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bilezik güne nasıl başladı?Altın bilezik güne nasıl başladı?
Gelire endeksli senet koşulları açıklandıGelire endeksli senet koşulları açıklandı
Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu! Memur ve emeklilerin zamlı maaş tablosu belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Van'daki deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi

Van'daki deprem sonrası evlerde çatlaklar meydana geldi

Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldi

Felaket üstüne felaket: Hortum, sel... Okullar tatil! Acı haberler geldi

Büyük deprem mi geliyor! Açıkladı...

Büyük deprem mi geliyor! Açıkladı...

Araç alacaklar dikkat! En çok bu modeller satılıyor

Araç alacaklar dikkat! En çok bu modeller satılıyor

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı yattı mı?

Evde bakım maaşı yattı mı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Sosyal medyadan eleştiri yağdı! “Çocuklarını utandırıyorsun”

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Bir buket çiçeğe ödediği para şoke etti

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Uyandığında gözlerine inanamadı! “Neredeyse ölüyordum”

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.