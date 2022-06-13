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13 Haziran Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

13.06.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Haziran Pazartesi haftanın ilk gününde altın fiyatları sorgulanıyor. Şu anda 1033 TL’de olan altın fiyatlarının düşüp düşmeyeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Özellikle Rusya Ukrayna savaşı sonrası piyasalar da yakından takip edilirken, son olarak gram altında yükseliş yaşanmıştı. Peki 13 Haziran'da gram altın, çeyrek altın ve yarım altın kaç TL oldu? İşte 13 Haziran 2022 altın fiyatlarında son durum...

13 Haziran Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Haziran 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Piyasaların açıldığı haftanın ilk günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü son olarak günü 1029 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.697 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 13 Haziran 2022 Pazartesi günü altın fiyatları...

13 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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13 Haziran Pazartesi günü haftanın ilk gününde altın fiyatları yeşil ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 1029,96 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 1033,01 lira satış fiyatı 1033,24 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.764,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.672,00 TL satış fiyatı 6.789,00 TL üzerinden işlem görüyor.

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YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.395,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre yukarıyı gösteriyor. Yarım altın 3.336,00 TL alış ve 3.407,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.697,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Haziran itibariyle 1.672,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.703,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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