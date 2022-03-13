FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 13 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Mart 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

13 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Mart 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

13.03.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

13 Mart Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın son gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 14 TL sınırını geçen dolarda ibre bugün aşağıyı gösteriyor. Peki 13 Mart'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Mart'ta dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

13 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Mart 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüş ve sonrasında 14'ü geçmişti. Kurdaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 13 Mart'ta aşağı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 13 Mart 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

13 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın son günü olan 13 Mart Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün kırmızı renkli ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,7653 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,7521 liradan, satış fiyatı ise 14,7786 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%-1,00'lik bir değişim yaşayan euro da bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,1379 TL'den yapan euro şu anda 16,0951 TL alış ve 16,1808 TL satış fiyatına sahip.

Kredi Hesaplama


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bilezikte son durum!Altın bilezikte son durum!
Ayçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme! TMO'dan açıklama geldiAyçiçek yağı ile ilgili yeni gelişme! TMO'dan açıklama geldi
Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!Benzin ve motorin fiyatı ardındaki gerçek!
Anahtar Kelimeler:
Euro Amerikan Doları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

700 bin TL değerindeki araca beton döktüler!

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

50 kişilik kartopu savaşında dehşet! 7 kişi silahla yaralandı

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Dikkat! Cezalar yarıya düşecek

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

Otobüs bileti fiyatları uçakla yarışıyor

Haberi alan oraya gidiyor... Dereden altın toplayıp servet kazanıyorlar!

Haberi alan oraya gidiyor... Dereden altın toplayıp servet kazanıyorlar!

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Gram altın yatırımı yapacaklar dikkat! İslam Memiş o rakamı açıkladı ve uyardı: 2020 gibi…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Teklif aldım" dedi, aşk pozu paylaştı

"Teklif aldım" dedi, aşk pozu paylaştı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Neredeyse evsiz kalıyordu! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Neredeyse evsiz kalıyordu! Yeni mesleğinde servet kazanıyor

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.