13 Mart Pazar altın fiyatları ne kadar oldu? 13 Mart 2022 gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını kaç TL?

Haftanın son günü vatandaşlar ve yatırıcımcılar tarafından gram altın fiyatları ilgiyle takip ediliyor. Gram altın son günü 952,02 liradan kapatmıştı. Çeyrek altın ise 1.573 liradan işlem görmekteydi. Rusya Ukrayna savaşı sonrası döviz kurları yakından takip edilirken, altındaki rakamlar da merak ediliyor. İşte 13 Mart 2022 Pazar günü altın fiyatları...

13 MART ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Mart Pazar günü haftanın son gününde altın fiyatları kırmızı ve aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 952,02 TL'den yapan gram altın şu anda alış fiyatı 941,84 lira satış fiyatı 942,12 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 6.270,00 TL üzerinden yapan cumhuriyet altını alış fiyatı 6.095,00 TL satış fiyatı 6.186,00 TL üzerinden işlem görüyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Önceki kapanışını 3.146,00 TL üzerinden yapan yarım altında ibre aşağıyı gösteriyor. Yarım altın 3.157,00 TL alış ve 3.104,00 TL satış fiyatına sahip.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR OLDU?

Çeyrek altın, son kapanışını 1.573,00 TL seviyesinde yapmıştı. Son olarak 13 Mart itibariyle 1.530,00 TL alış fiyatına sahip olan çeyrek altın, 1.553,00 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

