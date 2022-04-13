13 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 13 Nisan Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 13 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

13 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.5809 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.5745 liradan, satış fiyatı ise 14.5875 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.15'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.8348 TL'den yapan euro şu anda 15.8166 TL alış ve 15.8531 TL satış fiyatına sahip.

