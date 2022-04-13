13 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 13 Nisan 2022 Çarşamba güncel dolar kuru!

13 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar; dün, Amerika Birleşik Devletleri'nde duyurulan enflasyon verilerinin ardandan araştırma yapmaya başladı. 13 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 13 Nisan 2022 Çarşamba güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

13 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde 14,65 TL bandının üzerinde yer aldı. spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 14,6661 TL satış fiyatı 14,6706 TL'den işlem gördü. 13 Nisan 2022 Çarşamba gününün güncel fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

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Euro/TL ise geçtiğimiz gün 15,9544 TL alış fiyatı, 15,9593 TL satış fiyatıyla el değiştirdi.