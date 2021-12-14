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14 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14 Aralık 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

14.12.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Aralık haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunu araştırmaya koyuldu. Sevdiklerine hediye maksatlı bilezik almak isteyen ya da yatırım yapmak isteyen vatandaşlar altın bilezikteki son durumu takip ediyor. Önceki gün gram altın 800 TL seviyesini geçmişti. 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları oldukça merak ediliyor. İşte 14 Aralık 2021 Salı altın bilezik fiyatları...

14 Aralık 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 14 Aralık 2021 Salı 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

14 Aralık Salı günü haftanın ikinci gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçen hafta ve bu hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 14 Aralık'ta 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

14 ARALIK'TA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

14 Aralık günü haftanın ikinci gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

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Bir önceki kapanışını 719,28 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 14 Aralık itibariyle 725,07 TL alış ve 744,22 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

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Önceki kapanışını 580,98 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 580,15 TL alış ve 580,28 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 522,87 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,09 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

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14 ayar altın 440,78 TL alış ve 522,39 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

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