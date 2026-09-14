14 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 14 Eylül 2026 itibarıyla 48,63 TL seviyesinden işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,20 olarak kaydedilirken, geçmiş haftaya göre Dolar/TL'de sınırlı bir yükseliş yaşandı. Son verilere göre, 1.000 doların alış kuruyla TL karşılığı 48.620 TL, 5.000 doların alış kuruyla TL karşılığı ise 243.100 TL olarak hesaplanıyor.
7 gün önce Dolar/TL 48,44 TL seviyesindeydi. Bugün ise 48,63 TL'ye ulaşarak 0,19 TL artış göstermiş ve bu da %0,39'luk bir yükseliş anlamına geliyor. Haftalık temel veriler açısından bakıldığında, Dolar/TL 7 günlük serisinde 48,44 TL'den 48,63 TL'ye çıkarken, bu süreçte 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 190,00 TL olarak belirlenmiş.
Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,50 TL, direnç seviyesi ise 48,70 TL olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler yatırımcılar için önemli göstergeler oluşturabilir.
14 Eylül 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|48,62 TL
|48,63 TL
|%0,20
14 Eylül 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|56,28 TL
|56,32 TL
|%-0,05
|İngiliz Sterlini
|65,71 TL
|65,73 TL
|%0,00
|İsviçre Frangı
|59,45 TL
|59,48 TL
|%0,04
|Kanada Doları
|35,04 TL
|35,06 TL
|%0,16
|Avustralya Doları
|34,75 TL
|34,76 TL
|%-0,12
|Çin Yuanı
|7,25 TL
|7,25 TL
|%0,23
|Rus Rublesi
|0,58 TL
|0,58 TL
|%0,30
|İsveç Kronu
|4,99 TL
|5,00 TL
|%-0,08
14 Eylül 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1570
|%-0,25
|GBP/USD
|1,3505
|%-0,16
|USD/JPY
|154,02
|%0,29
|USD/CHF
|0,8176
|%0,16
Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL hareketlerini daha iyi anlamak için aşağıdaki grafik üzerinden ilerleyebilirsiniz.
Mevcut Dolar/TL seviyesi 48,63 TL, destek olarak belirlenen 48,50 TL'nin hemen üzerinde bulunuyor. Direnç olarak öne çıkan 48,70 TL'nin aşılması durumunda daha fazla yukarı yönlü hareketlerin görülme ihtimali artabilir. Küresel piyasa durumları ve dışsal ekonomi faktörleri ise Dolar/TL hareketlerini doğrudan etkileyebilir.
Serbest piyasadaki güncel 48,62 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 48.620 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,20 oranında değişim kaydetmiştir.
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