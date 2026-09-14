14 Eylül 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru - Dolar/TL Günlük Sınırlı Yükseliş, Haftalık Sınırlı Yükseliş

Dolar/TL serbest piyasada 14 Eylül 2026 itibarıyla 48,63 TL seviyesinden işlem görüyor. Günlük değişim oranı %0,20 olarak kaydedilirken, geçmiş haftaya göre Dolar/TL'de sınırlı bir yükseliş yaşandı. Son verilere göre, 1.000 doların alış kuruyla TL karşılığı 48.620 TL, 5.000 doların alış kuruyla TL karşılığı ise 243.100 TL olarak hesaplanıyor.

7 gün önce Dolar/TL 48,44 TL seviyesindeydi. Bugün ise 48,63 TL'ye ulaşarak 0,19 TL artış göstermiş ve bu da %0,39'luk bir yükseliş anlamına geliyor. Haftalık temel veriler açısından bakıldığında, Dolar/TL 7 günlük serisinde 48,44 TL'den 48,63 TL'ye çıkarken, bu süreçte 1.000 doların TL karşılığındaki değişim ise 190,00 TL olarak belirlenmiş.

Dolar/TL için takip edilmesi gereken destek seviyesi 48,50 TL, direnç seviyesi ise 48,70 TL olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler yatırımcılar için önemli göstergeler oluşturabilir.

Güncel Dolar Kuru

14 Eylül 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 48,62 TL 48,63 TL %0,20





Güncel Döviz Kurları

14 Eylül 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 56,28 TL 56,32 TL %-0,05 İngiliz Sterlini 65,71 TL 65,73 TL %0,00 İsviçre Frangı 59,45 TL 59,48 TL %0,04 Kanada Doları 35,04 TL 35,06 TL %0,16 Avustralya Doları 34,75 TL 34,76 TL %-0,12 Çin Yuanı 7,25 TL 7,25 TL %0,23 Rus Rublesi 0,58 TL 0,58 TL %0,30 İsveç Kronu 4,99 TL 5,00 TL %-0,08





Öne Çıkan Pariteler

14 Eylül 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1570 %-0,25 GBP/USD 1,3505 %-0,16 USD/JPY 154,02 %0,29 USD/CHF 0,8176 %0,16





Son 7 gün içerisindeki Dolar/TL hareketlerini daha iyi anlamak için aşağıdaki grafik üzerinden ilerleyebilirsiniz.

Mynet Finans Analiz Notu

Mevcut Dolar/TL seviyesi 48,63 TL, destek olarak belirlenen 48,50 TL'nin hemen üzerinde bulunuyor. Direnç olarak öne çıkan 48,70 TL'nin aşılması durumunda daha fazla yukarı yönlü hareketlerin görülme ihtimali artabilir. Küresel piyasa durumları ve dışsal ekonomi faktörleri ise Dolar/TL hareketlerini doğrudan etkileyebilir.

Sıkça Sorulan Sorular