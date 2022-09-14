14 Eylül dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Eylül 2022 Çarşamba euro ve dolar alış satış fiyatı!

Dolar, euro ne kadar, kaç TL? Döviz kurunda oluşan gelişmeler hem yatırımcılar hem de yurt dışına çıkanlar tarafından merak ediliyor. Vatandaşlar arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Peki, 14 Eylül dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Eylül 2022 çarşamba günü güncel euro ve dolar alış satış fiyatı ve ayrıntılar haberimizde...

DOLAR FİYATLARI NE OLDU?

Önceki kapanışını 18,2537 TL seviyelerinde gerçekleştiren dolarda alış fiyatı 18,2481 TL ve güncel satış fiyatı 18,25,94 TL seviyelerinde seyretti.

Bankalararası piyasada dolar/TL dünkü ABD enflasyon verisinin ardından 18,24'ten 18,25'e yükselmişti. Kur 14 Eylül 2022 Çarşamba günü bu seviyeden işlem görüyor.

EURO FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 0,37'lik artışla yapan euro 18,2497 TL seviyelerinde kapanışını gerçekleştirmişti. Euro 18,2384 TL alış fiyatından, 18,2611 TL satış fiyatından işlem gördü.

Euro/TL ise 14 Eylül Çarşamba günü 18,23 TL civarında hareket ediyor.

