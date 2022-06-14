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14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu?

14.06.2022 07:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Haziran'da dolar, 17,27 TL'ye ulaştı. Bununla birlikte gram altın, doların yükselişiyle yeniden bin TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Peki 14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu? Ons altının alışı 31.559,69 TL oldu. İşte detaylar...

14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın fiyatları 14 Haziran sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. Genellikle dolarla beraber hareket eden altın fiyatları, doların 17 TL seviyesini aşmasıyla değer kazandı. Peki 14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte detaylar...

14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 1.014,55 TL'den alınıyor ve 1.014,76 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının alışı 31.544,79 TL, satışı ise 31.577,65 TL.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın: 1.622,17/ 1.657,93
Yarım altın: 3.234,20/ 3.315,86

14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 6.748,00/ 6.850,00

GREMSE, ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Gremse altın: 16.381,00/ 16.658,00
Ata altın: 6.715,00/ 6.847,00
Ziynet altın: 6.488,68 / 6.611,43

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