Altın fiyatları 14 Haziran sabah saatlerinde araştırılmaya başlandı. Genellikle dolarla beraber hareket eden altın fiyatları, doların 17 TL seviyesini aşmasıyla değer kazandı. Peki 14 Haziran gram altın kaç TL? Gram, ons, çeyrek altın kaç TL oldu? İşte detaylar...
Gram altın 1.014,55 TL'den alınıyor ve 1.014,76 TL'den satılıyor.
Ons altının alışı 31.544,79 TL, satışı ise 31.577,65 TL.
Çeyrek altın: 1.622,17/ 1.657,93
Yarım altın: 3.234,20/ 3.315,86
Cumhuriyet altını: 6.748,00/ 6.850,00
Gremse altın: 16.381,00/ 16.658,00
Ata altın: 6.715,00/ 6.847,00
Ziynet altın: 6.488,68 / 6.611,43
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