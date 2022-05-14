14 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Mayıs 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 14 Mayıs'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 14 Mayıs 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

14 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı günü olan 14Mayıs Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 14,9406 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,9283 liradan, satış fiyatı ise 14,9530 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,74'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,7742 TL'den yapan euro şu anda 15,7330 TL alış ve 15,8155 TL satış fiyatına sahip.