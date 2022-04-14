14 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 14 Nisan Perşembe dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 4. günü olan 14 Nisan 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

14 NISAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.6014 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.5986 liradan, satış fiyatı ise 14.6043 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.35'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 15.9699 TL'den yapan euro şu anda 15.9574 TL alış ve 15.9825 TL satış fiyatına sahip.

