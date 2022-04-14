14 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 14 Nisan 2022 Perşembe güncel dolar kuru!

14 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar; Salı günü, Amerika Birleşik Devletleri'nde duyurulan enflasyon verilerinin ardından araştırma yapmaya devam ediyor. 14 Nisan dolar kaç TL? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 14 Nisan 2022 Perşembe güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

14 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Dolar kuru geçtiğimiz gün 14,58 TL'den işlem gördü. 14 Nisan 2022 Perşembe gününün güncel fiyatlarına piyasalar açıldığında yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

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Euro/TL de ise işlemler geçtiğimiz gün 15,83 TL sınırında yer aldı.

TCMB BUGÜN FAİZ KARARINI AÇIKLAYACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da (TCMB) nisan ayı faiz kararını perşembe günü açıklayacak. Bankanın faizi yüzde 14'te sabit bırakması bekleniyor. Banka geçen yılın son 4 toplantısında faizi 5 puan indirmiş, bu yılın ilk 3 toplantısında ise değişiklik yapmamıştı.

Başkan Şahap Kavcıoğlu, mart sonu gerçekleştirilen genel kurulda, Liralaşma stratejisi kapsamında politika gözden geçirme sürecinde olduklarını bu nedenle faizi sabit bıraktıklarını söylemişti.