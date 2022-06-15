15 Haziran 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Haziran Çarşamba dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 3. günü olan 15 Haziran 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün aşağı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

15 HAZIRAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 17.2524 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 17.2506 liradan, satış fiyatı ise 17.2543 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.32'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 18.0668 TL'den yapan euro şu anda 18.0516 TL alış ve 18.0821 TL satış fiyatına sahip.

