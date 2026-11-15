15 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 50,36 TL, satış kuru ise 50,37 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, bir önceki güne göre %0,22 oranında bir değişim gösterdi. Son günlerdeki kurlar göz önüne alındığında, 7 gün önce 50,05 TL olan Dolar/TL kuru, bugün 50,37 TL’ye çıkarak 0,32 TL artış kaydetti. Haftalık bazda 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.360 TL’ye eşdeğer olurken, toplamda 320,00 TL'lik bir artış meydana geldi.

Dolar/TL'nin son bir haftalık değişimi incelendiğinde, kura etkili olan dinamiklerin belirgin olduğu görülüyor. 7 gün içerisinde Dolar/TL, 50,05 TL seviyesinden başlayarak, parite değerinin üstüne çıkarak 50,37 TL’ye ulaştı. Bu süreçte, 1.000 dolara karşılık gelen TL cinsinden değişim ise 320,00 TL olarak gerçekleşti.

Dolar/TL'nin takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,16 TL, direnç seviyesi ise 50,48 TL olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, alım satım işlemlerinde değerlendirilmesi gereken kritik noktalar arasında yer alıyor. Mevcut piyasa şartlarında, bu seviyelerin hangi yönlü kırılacağı dikkatle izlenmelidir.

Güncel Dolar Kuru

15 Kasım 2026

Piyasa Alış Satış Günlük Değişim Serbest Piyasa 50,36 TL 50,37 TL %0,22





Güncel Döviz Kurları

15 Kasım 2026

Döviz Alış Satış Günlük Değişim Euro 55,55 TL 55,57 TL %-0,24 İngiliz Sterlini 66,60 TL 66,61 TL %-0,12 İsviçre Frangı 60,19 TL 60,25 TL %0,09 Kanada Doları 35,28 TL 35,32 TL %0,14 Avustralya Doları 34,26 TL 34,29 TL %0,21 Çin Yuanı 7,55 TL 7,55 TL %0,23 Rus Rublesi 0,61 TL 0,61 TL %0,22 İsveç Kronu 5,01 TL 5,02 TL %0,06





Öne Çıkan Pariteler

15 Kasım 2026

Parite Değer Günlük Değişim EUR/USD 1,1023 %-0,31 GBP/USD 1,3214 %-0,18 USD/JPY 159,80 %-0,06 USD/CHF 0,8393 %0,49





Mynet Finans Analiz Notu

Dolar/TL, 50,16 TL destek seviyesinin üzerinde işlem görmekte olup, 50,48 TL direncini test etme potansiyeli taşımaktadır. Bu teknik seviyeler yatırımcılar için kritik birer gösterge işlevi görmekte ve piyasalardaki olası yönlü hareketlerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Küresel piyasa gelişmelerinin etkisiyle, kurun seyri izlenmeye devam edecektir.

Sıkça Sorulan Sorular