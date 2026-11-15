15 Kasım 2026 Dolar Bugün Kaç TL? Serbest Piyasa Dolar Kuru

Dolar/TL serbest piyasa alış kuru 50,36 TL, satış kuru ise 50,37 TL olarak belirlendi. Bugün Dolar/TL, bir önceki güne göre %0,22 oranında bir değişim gösterdi. Son günlerdeki kurlar göz önüne alındığında, 7 gün önce 50,05 TL olan Dolar/TL kuru, bugün 50,37 TL’ye çıkarak 0,32 TL artış kaydetti. Haftalık bazda 1.000 dolar, alış kuru üzerinden 50.360 TL’ye eşdeğer olurken, toplamda 320,00 TL'lik bir artış meydana geldi.
Dolar/TL'nin son bir haftalık değişimi incelendiğinde, kura etkili olan dinamiklerin belirgin olduğu görülüyor. 7 gün içerisinde Dolar/TL, 50,05 TL seviyesinden başlayarak, parite değerinin üstüne çıkarak 50,37 TL’ye ulaştı. Bu süreçte, 1.000 dolara karşılık gelen TL cinsinden değişim ise 320,00 TL olarak gerçekleşti.
Dolar/TL'nin takip edilmesi gereken destek seviyesi 50,16 TL, direnç seviyesi ise 50,48 TL olarak öne çıkıyor. Bu seviyeler, alım satım işlemlerinde değerlendirilmesi gereken kritik noktalar arasında yer alıyor. Mevcut piyasa şartlarında, bu seviyelerin hangi yönlü kırılacağı dikkatle izlenmelidir.
15 Kasım 2026
|Piyasa
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Serbest Piyasa
|50,36 TL
|50,37 TL
|%0,22
15 Kasım 2026
|Döviz
|Alış
|Satış
|Günlük Değişim
|Euro
|55,55 TL
|55,57 TL
|%-0,24
|İngiliz Sterlini
|66,60 TL
|66,61 TL
|%-0,12
|İsviçre Frangı
|60,19 TL
|60,25 TL
|%0,09
|Kanada Doları
|35,28 TL
|35,32 TL
|%0,14
|Avustralya Doları
|34,26 TL
|34,29 TL
|%0,21
|Çin Yuanı
|7,55 TL
|7,55 TL
|%0,23
|Rus Rublesi
|0,61 TL
|0,61 TL
|%0,22
|İsveç Kronu
|5,01 TL
|5,02 TL
|%0,06
15 Kasım 2026
|Parite
|Değer
|Günlük Değişim
|EUR/USD
|1,1023
|%-0,31
|GBP/USD
|1,3214
|%-0,18
|USD/JPY
|159,80
|%-0,06
|USD/CHF
|0,8393
|%0,49
Dolar/TL, 50,16 TL destek seviyesinin üzerinde işlem görmekte olup, 50,48 TL direncini test etme potansiyeli taşımaktadır. Bu teknik seviyeler yatırımcılar için kritik birer gösterge işlevi görmekte ve piyasalardaki olası yönlü hareketlerin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır. Küresel piyasa gelişmelerinin etkisiyle, kurun seyri izlenmeye devam edecektir.
Serbest piyasadaki güncel 50,36 TL alış kuru üzerinden hesaplandığında bugün 1.000 Dolar 50.360 TL tutmaktadır.
Bankaların döviz makası ve işlem politikaları ile Kapalıçarşı’daki fiziki nakit arz ve talebi farklı fiyatlar oluşturabilir. Güncel farkı değerlendirmek için aynı andaki alış ve satış kurlarını ayrı ayrı karşılaştırmak gerekir.
Bugün için DXY verisi sağlanmadığından güncel endeks seviyesi veya Dolar/TL üzerindeki etkisi hakkında rakamsal yorum yapılamaz.
Avantajlı seçenek işlem anındaki alış-satış makasına, komisyonlara ve nakit ihtiyacına göre değişir. Banka kuru sağlanmadığı için burada kesin bir maliyet karşılaştırması veya yönlendirme yapılamaz.
Dolar/TL kuru bugün serbest piyasada %0,22 oranında değişim kaydetmiştir.
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