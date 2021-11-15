15 Kasım 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 15 Kasım 2021 Pazartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

15 Kasım Pazartesi günü haftanın ilk gününde vatandaşlar "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik güne yükselişle başladı. Peki 15 Kasım'da 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte altın bilezik fiyatlarında son durum...

15 KASIM'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

15 Kasım günü haftanın ilk gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 541,13 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 15 Kasım itibariyle 542,51 TL alış ve 547,55 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 433,08 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 437,72 TL alış ve 437,78 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 388,93 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,43 değişim yaşadı ve bugün kırmızı renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 327,22 TL alış ve 390,6 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.