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15 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

15.03.2022 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde Dolar ve Euro'da yaşanan değişimler nedeniyle milyonlarca kişi dolar fiyatlarını yakından takip ediyor. 15 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL? Döviz kurundaki en güncel gelişmeleri, Dolar alım ve satım fiyatlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

15 Mart 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Mart Salı dolar kaç TL, euro kaç TL?

Haftanın 2. günü olan 15 Mart 2022 günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yukarı ibreyi gösteriyor. Dolar bugün kaç TL?

15 MART DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Son kapanışını 14.8059 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14.8028 liradan, satış fiyatı ise 14.8091 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0.58'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı ibreyi gösteriyor.Bir önceki kapanışını 16.2818 TL'den yapan euro şu anda 16.2639 TL alış ve 16.2998 TL satış fiyatına sahip.

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Dolar kaç TL? 15 Mart 2022 SalıDolar kaç TL? 15 Mart 2022 Salı
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Anahtar Kelimeler:
Fed Amerikan Doları
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