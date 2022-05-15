15 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Mayıs 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 15'i geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 15 Mayıs'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 15 Mayıs 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

15 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günü olan 15 Mayıs Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 15,4775 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,4760 liradan, satış fiyatı ise 14,4792 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

%0,71'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,1134 TL'den yapan euro şu anda 16,1076 TL alış ve 16,1193 TL satış fiyatına sahip.

