FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Doviz
  4. 15 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Mayıs 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

15 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Mayıs 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

15.05.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

15 Mayıs Pazar piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 15 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 15 Mayıs'ta dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Mayıs 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

15 Mayıs 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 15 Mayıs 2022 Pazar dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 15'i geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 15 Mayıs'ta yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 15 Mayıs 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

15 MAYIS DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci günü olan 15 Mayıs Pazar günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Son kapanışını 15,4775 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,4760 liradan, satış fiyatı ise 14,4792 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

728xauto (77)

%0,71'lük bir değişim yaşayan euro ise bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 16,1134 TL'den yapan euro şu anda 16,1076 TL alış ve 16,1193 TL satış fiyatına sahip.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın bilezikte son rakamlarAltın bilezikte son rakamlar
Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması! Bakan Bilgin'den flaş 3600, EYT ve zam açıklaması!
Bakan Nebati'den dikkat çeken çıkış: 'Mutabık kaldık...'Bakan Nebati'den dikkat çeken çıkış: 'Mutabık kaldık...'
Anahtar Kelimeler:
Euro
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

Merakla beklenen Bakan Nebati skeci izleyiciyle buluştu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nın kazananı belli oldu

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

SGK'dan önemli uyarı! Bunu yapanların maaşı kesiliyor

Altın için Wall Street'ten dikkat çeken tahmin

Altın için Wall Street'ten dikkat çeken tahmin

Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Benzin ve LPG'ye zam geliyor

Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Rize'de tarihi gün! Erdoğan'dan 'yaş çay alım fiyatı' müjdesi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Güneş kremi hakkında inanmayı bırakmanız gereken efsaneler

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Artık hemen bozulmayacak! Akıllara durgunluk veren yöntem

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

Banyo yapmadığını söyledi! “Kocam buna aldırmıyor”

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

“Doğal güzelliktim” dedi! Eski haline yorum yağdı

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.