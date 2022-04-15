15 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? 15 Nisan 2022 Cuma güncel dolar kuru!

15 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar; Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yaptığı açıklama sonrası araştırmalarına hız verdi. 15 Nisan dolar ne kadar, kaç TL? Euro kaç lira? sorularının yanıtına ve 15 Nisan 2022 Cuma güncel dolar kuru bilgisine haberimizden ulaşabilirsiniz...

15 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Önceki kapanışını 14.6014 TL 'den yapan Dolar/TL geçtiğimiz gün, 14.5986 lira alış fiyatından, 14.6043 lira satış fiyatı işlem gördü. 15 Nisan 2022 Cuma günü Dolar ve euro'da son duruma piyasalar açıldığında yer verilecektir...

dolar

EURO NE KADAR?

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Yüzde 0.35'luk bir değişim yaşayan euro ise geçtiğimiz gün yukarı ibreyi gösterdi ve bir önceki kapanışını 15.9699 TL'den yapan euro 15.9574 TL alış ve 15.9825 TL satış fiyatından işlem gördü.

