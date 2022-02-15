15 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? Dolar - euro fiyatları kaç TL? 15 Şubat 2022 Salı

15 Şubat Dolar kurunda son durum döviz kurunu yakından takip eden yatırımcılar ve dolar alım satımı yapacak kişiler tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz Cumartesi günü Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin nebati'nin duyurduğu enflasyonla mücadele paketinin parite üzerinde etkisinin sınırlı olması öngörülüyor.Vatandaşlar 15 Şubat 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? soru ve konu başlıklarını internet üzerinde araştırmaya başladı. 15 Şubat Salı Dolar kurunda son durum ve ayrıntılar haberimizde.

15 ŞUBAT DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın ilk günü 1 Dolar satış olarak ise 13.54 TL dolaylarında işlem gördü. Ekonomi uzmanları teknik olarak halen oldukça yatay bir bandın içerisinde bulunan Dolar/TL için bu bölgeden çıkılmadan işlem yapılmasının riskli sayılabileceğini söyledi. 15 Şubat güncel dolar ve euro fiyatlarında son durum piyasalar açıldığında belli olacak. Haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

EURO NE KADAR?

Haftanın ilk günü Euro/TL ise 15,35'ten işlem gördü.

Piyasalar haftaya Hazine'nin düzenleyeceği iki ihaleyi izleyerek başlayacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti ve Ukrayna-Rusya gerilimi de yakından takip edilecek gündem maddeleri olacak. Erdoğan'ın ziyareti sırasında BAE ile 12 anlaşma imzalanması bekleniyor.

Öte yandan bu hafta gözler Merkez Bankası'nın 17 Şubat Perşembe günü açıklayacağı faiz kararına çevrilecek.



