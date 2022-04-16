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16 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Nisan 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

16.04.2022 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

16 Nisan Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın altıncı gününde vatandaşlar piyasayı takip etmeyi sürdürüyor. Rusya Ukrayna savaşı sonrası dolar ve eurodaki son durum yakından takip edilmişti. 14 TL sınırını geçmiş olan dolarda ibre bugün yukarıyı gösteriyor. Peki 16 Nisan'da dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Nisan 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL? İşte son rakamlar...

16 Nisan 2022 dolar ne kadar oldu, euro ne kadar? 16 Nisan 2022 Cumartesi dolar kaç TL, euro kaç TL?

Vatandaşların yakından takip ettiği dolar kuru uzun süredir 14 lira sınırına yakın seyretmeyi sürdürmüştü. Sonrasında 14'ü geçen dolar kurundaki gelişmeler vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta boyu anlık değişim gösteren dolar 16 Nisan'da yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 16 Nisan 2022 tarihinde dolar ne kadar, bugün euro ne kadar oldu?

16 NİSAN DOLAR VE EURO FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Haftanın altıncı günü olan 16 Nisan Cumartesi günü, dolar ve euro'nun ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İlgiyle takip edilen dolar bugün yeşil renkli ve yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

dolar

Son kapanışını 14,6323 TL 'den yapan Dolar/TL kuru alış fiyatı 14,6295 liradan, satış fiyatı ise 14,6352 liradan işlem görüyor.

EURO NE KADAR?

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%0,09'luk bir değişim yaşayan euro ise bugün aşağı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 15,8264 TL'den yapan euro şu anda 15,8157 TL alış ve 15,8372 TL satış fiyatına sahip.

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Euro Amerikan Doları
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