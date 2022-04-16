16 Nisan 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar oldu? 16 Nisan 2022 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

16 Nisan Cumartesi piyasaların kapalı olduğu haftanın yedinci gününde "22 ayar bilezik ne kadar oldu?" sorusunun cevabı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Hafta boyu 14, 18 ve 22 ayar gram bilezik fiyatları anlık şekilde değişim göstermeyi sürdürmüştü. 22 ayar altın bilezik bugün yukarı yönlü ibreyi gösteriyor. Peki 16 Nisan 2022 tarihinde 22 ayar gram bilezik ne kadar oldu? İşte son durum...

16 NİSAN'DA 22 AYAR BİLEZİK NE KADAR OLDU?

16 Nisan günü haftanın altıncı gününde 22 ayar bilezik fiyatları yukarı yönlü ibreyi gösteriyor.

Bir önceki kapanışını 846,10 TL üzerinden yapan 22 ayar bilezik, şu anda 16 Nisan 2022 itibariyle 843,48 TL alış ve 848,99 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.

18 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Önceki kapanışını 676,79 TL üzerinden yapan 18 ayar altın ise 677,91 TL alış ve 678,18 TL satış fiyatına sahip.

14 AYAR ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Son kapanışını 608,71 TL'den yapan 14 ayar altın fiyatları ise %0,21 değişim yaşadı ve bugün yeşil renkli ibreyi gösteriyor.

14 ayar altın 507,46 TL alış ve 609,97 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor.